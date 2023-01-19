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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأكراني فلوديمير زيلينسكي، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضافت الوكالة "أن الجانبين تناولا خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال "أهمية استمرار التواصل ودفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية، في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها على العالم أجمع"، حسب ما ذكرته الوكالة.

كما شدد الشيخ محمد بن زايد "على النهج الإنساني لدولة الإمارات في تقديم العون لشعوب العالم كافة في مختلف الظروف، وعلى دعم دولة الإمارات لجميع المبادرات والجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار والسلام".

وأضافت الوكالة "أن الرئيس الإماراتي قدم لنظيره الأوكراني التعازي في مقتل دنيس موناستيرسكي وزير الداخلية الأوكراني، وعدد من المسؤولين والمدنيين إثر حادث تحطم مروحية" كانت تقلهم، الأربعاء.

وبدوره، أعرب الرئيس الأوكراني "عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الإنساني الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني وإلى دوره الفاعل من أجل السلام"، بحسب "وام".