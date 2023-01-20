رئيس روسيا السابق يهدد بشن حرب نووية إذا خسرت بلاده حرب أوكرانيا

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(CNN)-- هدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، يوم الخميس، باستخدام الأسلحة النووية إذا خسرت بلاده الحرب في أوكرانيا.

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وقال ميدفيديف الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر تلغرام، إن "خسارة قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية".

وجاءت تصريحات ميدفيديف قبل اجتماع مجموعة الاتصال الأوكرانية، حيث من المتوقع أن يقدم حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الأخرى تعهدات إضافية بتقديم دعم عسكري لكييف.

وشكك الرئيس الروسي السابق في أسباب الدعم الغربي لأوكرانيا، وقال: "القوى النووية لا تخسر الصراعات الكبرى التي يعتمد عليها مصيرها، ويجب أن يكون هذا واضحا لأي شخص".

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