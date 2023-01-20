دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن أي شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة المقدمة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف "لن تغير أي شيء" فيما يتعلق بتحقيق روسيا لأهدافها في أوكرانيا.

وأضاف ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال تصريحاته اليومية مع الصحفيين: "ستكون النتائج بعلامة سالب بالتأكيد، لقد قلنا مرارًا وتكرارا، إن عمليات التسليم هذه لن تغير شيئا جوهريا، ولكنها ستضيف فقط مشاكل إلى أوكرانيا".

وأشار بيسكوف إلى أنه لا ينبغي المبالغة بشأن أهمية تسليم الأسلحة إلى كييف، من حيث القدرة على تغيير شيء ما، وقال: "كل هذه الدبابات تحتاج إلى صيانة وإصلاح، وما إلى ذلك وهكذا، لذا، فإن هذا سيضيف مشاكل لأوكرانيا، لكنه لن يغير أي شيء من حيث تقدم الجانب الروسي في تحقيق أهدافه".

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا "تراقب عن كثب" الموقف المتعلق بالمحاولات الأمريكية لإقناع دول أمريكا اللاتينية بنقل أسلحة إلى أوكرانيا. وبحسب بيسكوف، فإن موسكو "ليس لديها أمل" في تحسين العلاقات مع واشنطن في المستقبل المنظور.

وأوضح بيسكوف أنه خلال "العامين الماضيين من رئاسة بايدن، كانا سيئان للغاية لعلاقاتنا الثنائية، فالعلاقات الثنائية الآن ربما تكون في أدنى مستوياتها تاريخيا، للأسف، ولا أمل في تحسنها في المستقبل المنظور".