تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

أمين عام الناتو يرد على تهديدات روسيا بعد شحنة الدبابات.. ماذا قال؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لإرسال 31 دبابة من طراز أبرامزM1 إلى أوكرانيا، الأربعاء، مما يعكس مقاومة الإدارة طويلة الأمد لطلبات كييف للمركبات المتطورة للغاية ولكنها ثقيلة الصيانة. كما أشاد بألمانيا لالتزامها بتوفير دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا، بعد مفاوضات متوترة.

وقال بايدن خلال تصريحات في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض: "اليوم أعلن أن الولايات المتحدة سترسل 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، أي ما يعادل كتيبة أوكرانية واحدة".

وأوصى وزير الدفاع لويد أوستن بهذه الخطوة، كما قال بايدن، "لأنها ستعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية"، واصفًا دبابات أبرامز بأنها "أكثر الدبابات قدرة في العالم"، والتي تعد أيضًا "معقدة للغاية (في) التشغيل والصيانة".

وقدم بايدن شكره للمستشار الألماني أولاف شولتز بعد إعلان برلين إرسالها دبابات ليوبارد 2 في وقت سابق الأربعاء.

وأشار بايدن إلى أنه قد مر أحد عشر شهرًا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث أكد على التعاون الوثيق والوحدة بين الولايات المتحدة وشركائها.

قال بايدن إن وصول دبابات أبرامز "سيستغرق وقتًا"، وقال مسؤولون كبار في الإدارة إنه قد يستغرق "شهورًا".

وقال إن إعلان يوم الأربعاء يهدف إلى مساعدة أوكرانيا على "الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها"، و"ليس تهديدًا هجوميًا لروسيا"، وهي رسالة تأتي في الوقت الذي تنتقد فيه روسيا إعلان إرسال دبابات ألمانية إلى كييف.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية البرتغالي، الأربعاء، إن الأمر سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل أن تصبح دبابات ليوبارد 2 التي تبرع بها الغرب جاهزة للعمل بكامل طاقتها في أوكرانيا.

وقال جواو جوميز كرافينيو لمحطة SIC البرتغالية على هامش حدث في كاستيلو برانكو: "في المقام الأول سوف يعتمد على تدريب الأطقم الأوكرانية. يحتاج العسكريون الأوكرانيون إلى التدريب - ليوبارد من المعدات المتطورة جدًا من الناحية التكنولوجية، وبالتالي سيستغرق ذلك بضعة أسابيع، فقط عملية التدريب".

وأضاف: "بعد ذلك، هناك عقبات لوجستية يجب معالجتها مع الحلفاء، لذا سيستغرق الأمر شهرين أو ثلاثة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، إن البرتغال كانت من بين الدول "الراغبة في تقديم" دبابات لأوكرانيا.

يوم الجمعة، كرّر وزير الدفاع البرتغالي للمسؤولين الغربيين في اجتماع عُقد في رامشتاين بألمانيا عرض البرتغال للتدريب في هذا النوع من المركبات القتالية.