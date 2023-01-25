ميدفيديف: خصوم روسيا سيصابون بخيبة أمل من ما تملكه من أسلحة

(CNN) -- قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، يوم الثلاثاء، إن "خصوم روسيا الذين يراقبون إنتاج الأسلحة لديها سيصابون بخيبة أمل، لأنها تملك ما يكفي من كل شيء".

وأدلى ميدفيديف، بهذه التصريحات خلال زيارة لمصنع كلاشينكوف في مدينة إيجيفسك، حيث عقد اجتماعا ركز على إنتاج الأسلحة والمركبات العسكرية، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف المسؤول الروسي: "لقد رأينا المركبات، واليوم سنتحدث عن إنتاج أهم الأسلحة، مع التركيز على الطائرات بدون طيار، التي يزداد الطلب عليها بشكل خاص خلال العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع: "أعداؤنا يراقبون أيضا، كما يزعمون من وقت لآخر أننا نفتقد إما هذا أو ذاك، وأن لدينا صواريخ كافية فقط لبضع ضربات أخرى، أو أي شيء آخر من هذا القبيل، لذا، أود لنخيب آمالهم لدينا ما يكفي من كل شيء".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال، يوم الجمعة، إن ذخيرة روسيا "تنفد وتعاني من خسائر كبيرة في المعارك بأوكرانيا".

وأضاف أوستن، في تصريحات خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين، غرب ألمانيا، أن "روسيا الآن تلجأ إلى شركائها القلائل المتبقين لإعادة إمداد غزوها المأساوي وغير الضروري لأوكرانيا، لكن حتى إيران وكوريا الشمالية لن تعترفا بأنهما يمدون موسكو بالأسلحة".