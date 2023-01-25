بن هودجز يوضح لـCNN ما يعنيه تفجير مقر مجموعة "فاغنر" الروسية في أوكرانيا

(CNN)-- ناشد يفغيني بريغوزين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي، بتوفير حماية قانونية للمتطوعين والسجناء الذين يقاتلون كمرتزقة لحساب مجموعة فاغنر في أوكرانيا.

وقال بريغوزين، في رسالة إلى فياتشيسلاف فولودين، رئيس الدوما، نشرتها شركة "كونكورد" التابعة ليفغيني بريغوزين: "هناك وسائل إعلام تبحث عن معلومات سلبية عن المتطوعين، بما في ذلك السجناء السابقين، وتنشر هذه المواد التي تصور المدافعين عن روسيا، الأشخاص الذين يتخلون عن حياتهم من أجلنا، في صورة سيئة، يصورنهم كأشرار ومجرمين".

وأضاف: "من الضروري حظر المنشورات ذات طبيعة سلبية وأي نقد للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالإضافة إلى معلومات حول جرائمهم السابقة".

وتابع: "أطلب منك اتخاذ تدابير حول إدخال مادة بشأن تشويه سمعة المشاركين في الأعمال القتالية، والمتطوعين، بما في ذلك المدانين السابقين وفقا للقانون الجنائي".

وقال إن مقاتلي فاغنر "يفيون بشجاعة وشرف بواجبهم تجاه الوطن الأم، ويكملون المهام العسكرية بفعالية، وضمان سلامة الدولة ويتكبدون خسائر في القتال".

وذكر أنه "يجب قمع وسائل الإعلام والمدونين الذين يشوهون بشكل علني المتطوعين، من أجل تعزيز مجتمعنا في مواجهة التهديدات الخارجية لروسيا".