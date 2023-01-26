لماذا يمثل ارسال الدبابات إلى أوكرانيا خطوة جديدة شرسة من قبل الغرب؟

استمع إلى ما هدد الكرملين بالقيام به بعد إعلان ألمانيا عن إرسال دبابات لأوكرانيا

أمين عام الناتو يرد على تهديدات روسيا بعد شحنة الدبابات.. ماذا قال؟

(CNN)-- بعد أسابيع من ضغط بولندا وأعضاء الناتو الآخرين علنًا على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، يبدو أخيرًا أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها في الاتحاد الأوروبي سيرسلون الدبابات- وهي خطوة لم تكن متوقعة قبل أشهر - إلى خط المواجهة ضد روسيا.

إنه قرار بالغ الأهمية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه - على عكس أنظمة الدفاع الجوي أو الصواريخ المضادة للدبابات - ليست أسلحة دفاعية. فمثل المدفعية وأنظمة الصواريخ التي سبقتها، تهدف هذه الدبابات إلى ضرب القوات الروسية بقوة في هجوم بري. لكن على عكس تلك الأنظمة، فإنها لا لبس فيها أنها على علاقة باستعادة أوكرانيا للأراضي. هذا جديد وشرس، ويصور الناتو على أنه غير خائف.

إن القرار المشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا ليس عرضًا للديمقراطيات المتصدعة كما قد يبدو.

على مدار أسابيع الخلاف والغضب حول إحجام برلين عن مساعدة كييف، كان البعض في موسكو قد سمع شيئًا مختلفًا عن الانقسام: الغرب يفكر في إرسال دباباته الأكثر عدوانية إلى دولة اعتبرها غير مناسبة حتى لمناقشة عضوية الناتو معها بجدية قبل عام.

قد يكون لتحالف بحجم وتاريخ مختلف لحلف شمال الأطلسي بعض الخلافات حول كيفية التعامل مع أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

لقد اختبرت بولندا القبضة السوفييتية، حيث يتذكر العديد من مواطنيها شعور تلك النسخة من الإمبريالية الروسية. ألمانيا - تحت حكم النازيين – خسرت أسطولها من الدبابات في أسوأ حلقة من إراقة الدماء في القارة حتى الآن. العديد من الشخصيات البارزة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) - موطن المستشار الألماني أولاف شولتز - قريبون بشكل خطير من الكرملين. كان من اللافت للنظر إلى حد ما لو أن هذه القوى الأوروبية كانت جميعها على صفحة متطابقة حول هذه المعركة منذ اليوم الأول.

لكن خطط أمريكا الرمزية بشكل كبير لإرسال 30 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المداولات، شجعت ألمانيا بما يكفي للتخلي عن اعتراضها على ليوبارد. لقد وفرت مظلة الناتو لهذه الخطوة، حتى لو استغرق الأمر شهورًا، وربما سنوات، لتشغيل دبابة القتال الرئيسية الأمريكية المعقدة لوجستيًا.

ستكون خدمة هذه الدبابات وصيانتها عبر المساحات الشاسعة لأوكرانيا تحديًا صارخًا. لكن استعداد واشنطن لتولي هذه المهمة يظهر الكثير من التزامها بالحرب وكيف تنظر إلى احتمالات أوكرانيا لتحقيق نصر أوسع.

هذه الدفعة الأخيرة من المساعدة الغربية تقول شيئين. أولاً، هذه الدول ليست قلقة بشأن خرق "الخطوط الحمراء" الروسية. الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة يتداعى بأن بعض عناصر مساعدة الناتو لأوكرانيا يمكن أن تخاطر باستفزاز قوة نووية إلى حد بعيد.

ثانيًا، أعضاء الناتو غير قلقين من هجوم من قبل روسيا نفسها في المستقبل القريب: فهم يسلمون الأسلحة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل في حالة حدوث مثل هذا الصراع. قرار الدنماركيين بإرسال مدفعية قيصر؛ القرار النرويجي بإرسال نسبة كبيرة من دبابات ليوبارد؛ كلاهما شهادة على ذلك. يعتقد أعضاء الناتو هؤلاء أن الصراع الحاسم مع روسيا سيكون في أوكرانيا، مع أوكرانيا. وهذا قد يوحي بأنهم يعتقدون أن موسكو لن تفوز.

قبل شهر تقريبًا، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم أنظمة دفاع صاروخي باتريوت لأوكرانيا، لكنها لم تصل بعد. الآن قد تكون دبابات ام 1 أبرامز في الطريق. قد لا تظهر الآثار العملية في الوقت المناسب لهجوم الربيع من قبل أي من الجانبين، روسيا أو أوكرانيا. لكن الرسالة كانت واضحة قبل ذلك بوقت طويل. يبدو أن المساعدات الغربية لا نهاية لها وثابتة ومتصاعدة.

وهذا سيُشعر به داخل جدران الكرملين. يكافح الجيش الروسي من أجل صياغة خطة إستراتيجية حول قيادته المتغيرة باستمرار، ولتحويل الاستخدام الوحشي للقوى البشرية كمورد لا نهاية له إلى مكاسب كبيرة.

بالنسبة لأولئك المحيطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن ضخامة مساعدات الناتو أمر لا مفر منه ويؤثر بالتأكيد على مدى استمرار دعمهم لبوتين.

ومع ذلك، ينبغي إصدار تنبيه تحذيري. من غير الآمن بالنسبة للغرب أن يعتقد أن روسيا ليس لديها خطوط حمراء متبقية، كما هو الحال بالنسبة لهم للاستسلام للابتزاز النووي الذي رافق الكثير من الغزو الروسي.

قد تبدو موسكو عاجزة نسبيًا في الوقت الحالي، لكن حظوظ هذه الحرب قد تغيرت من قبل وقد تتغير مرة أخرى.

ربما تهدف أسابيع النقاش العام حول المساعدات إلى أن يظهروا لموسكو أن الغرب حذر ويحترم ما تبقى من غرور الكرملين.

لكننا دخلنا إلى منطقة كان من المستحيل تخيلها قبل عام، حيث أصبحت أفضل تقنيات الهجوم لحلف الناتو قريبًا في أيدي الأوكرانيين، ويبدو أن روسيا قادرة فقط على التخلص من إحباطها.