(CNN)-- أبلغ المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، يوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن السلطات اضطرت إلى تسريح أكثر من 9 آلاف شخص "تم تجنيدهم بشكل غير قانوني".

وقال كراسنوف، خلال اللقاء الذي عُقد في الكرملين: "من خلال جهود إشراف مكتب المدعي العام، أعيد أكثر من 9 آلاف تم حشدهم بشكل غير قانوني إلى ديارهم، بمن فيهم أولئك الذين، لم يكن ينبغي حشدهم بأي حال من الأحوال بسبب حالتهم الصحية".

وأضاف أن "التعبئة لم يتم تنفيذها في روسيا منذ فترة طويلة، وكشفت عن الكثير من المشاكل الكبيرة"، وتابع أنه "تم حل معظم المشاكل المتعلقة بالدروع الواقية والزي الرسمي"، وقال: "نحن الآن نتحكم في إمداد البزات الشتوية للعسكريين، وكذلك توفير المخازن المناسبة".

ولجأ المواطنون الروس إلى جمع الأموال لتجهيز الجنود في أوكرانيا حيث قالت القوات إنهم يعانون من نقص حتى في المعدات الأساسية.

يذكر أن بوتين أعلن عن "تعبئة جزئية" مثيرة للجدل في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أن عانت روسيا من سلسلة من الانتكاسات الكبرى في أوكرانيا.

وأثارت"التعبئة" احتجاجات وهجرة جماعية للرجال من روسيا قبل تعليقها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد حشد 300 ألف شخص.