شاهد.. ارتفاع عدد القتلى في تفجير مسجد مدينة بيشاور في باكستان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن قائد شرطة مدينة بيشاور الباكستانية محمد إعجاز خان، الأربعاء، اعتقال مشتبه بهم فيما يتعلق بتورطهم في تفجير انتحاري وقع، الاثنين، في مسجد في بيشاور، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وعشرات المصابين.

وأضاف خان، في بيان، الأربعاء، أن المزيد من الاعتقالات ستجري، موضحا أن السلطات تحقق أيضا في كيفية دخول المهاجم للمسجد.

ويتم استجواب العائلات التي تعيش في المجمع التابع للشرطة حيث يوجد المسجد، لأن الشرطة لا يمكنها استبعاد أن المهاجم ربما يكون قد تلقى مساعدة من شخص داخل المسجد.

وندد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بالتفجير الانتحاري قائلًا: "القتل الوحشي للمسلمين الذين يسجدون أمام الله مخالف لتعاليم القرآن، والإرهابيون يريدون بث الخوف باستهداف من يؤدون واجب الدفاع عن باكستان".

وفي بيان صادر عن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، أدان رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير الهجوم على مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية وتعهد بتقديم الجناة إلى العدالة.

ودعا الجنرال عاصم منير القادة إلى مواصلة التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع وكالات المخابرات وإنفاذ القانون بعزم متجدد في جميع أنحاء البلاد.