بوتين يوجه الجيش بحماية الأراضي الروسية من قصف القوات الأوكرانية

(CNN)-- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بـ"إعطاء الأولوية" لحماية الأراضي الروسية من قصف القوات الأوكرانية.

وقال بوتين، في مؤتمر بالفيديو بشأن ترميم البنية التحتية، إن المنازل في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك الروسية، وكذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014 "تضررت أو دمرت جراء القصف من قبل النازيين الجدد"، في إشارة إلى الجيش الأوكراني.

وأضاف: "بطبيعة الحال، المهمة ذات الأولوية هي القضاء على إمكانية القصف، لكن هذا من اختصاص الإدارة العسكرية".

وتابع أن "الكثير من الناس وجدوا أنفسهم في وضع صعب فقدوا منازلهم، واضطروا للانتقال إلى أقاربهم أو إلى أماكن إقامة مؤقتة، وواجهوا انقطاعا في إمدادات المياه والتدفئة والكهرباء".

يذكر أن الجيش الأوكراني لم يعترف رسميا بقصف الأراضي الروسية.