(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن بلاده "على علم بالتقارير" التي تتعلق بمنطاد صيني مزعوم يحوم فوق الولايات المتحدة وأنه يجري العمل على "فهم الظروف والتحقق من تفاصيل" الوضع، وذلك في رد على استفسار من شبكة CNN خلال إفادة صحفية دورية، الجمعة.

وقال المتحدث الصيني: "أود أن أؤكد أنه قبل أن يتضح ما حدث، فإن أي تكهنات أو تضخيم متعمد لن يساعد في معالجة الأمر"، مضيفا: "الصين دولة مسؤولة، نحن نتصرف وفقًا للقانون الدولي.. ليس لدينا نية في انتهاك المجال الجوي لدول أخرى.. نأمل أن تتعامل الأطراف المعنية مع الأمر بهدوء".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت، الخميس، أنها تتعقب منطادا صينيا للتجسس يحلق على ارتفاعات عالية فوق الولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر إن عملية تعقب المنطاد مستمرة منذ عدة أيام، وهو يشق طريقه فوق شمال الولايات المتحدة، وأضاف أن الجيش الأمريكي قرر عدم إسقاطه.

وأضاف: "المنطاد يطير حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من الحركة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدا عسكريًا أو جسديا للأشخاص على الأرض".