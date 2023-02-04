(CNN)—رجحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأمريكا أو ما يُعرف باسم "NOAA" أن يخرج منطاد التجسس الصيني من الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح يوم السبت (بالتوقيت الشرقي)، استنادًا إلى الأحوال الجوية.

وتُظهر أحدث التوقعات مسارًا عبر ولاية كنتاكي ثم ولاية تينيسي إلى ولاية كارولينا الشمالية على مدار الـ 24 ساعة القادمة. وذلك بالاستناد إلى آخر موقع معروف لشبكة CNN في كيب جيراردو بولاية ميسوري، وعليه سيُظهر الإسقاط الحالي تحرك المنطاد قبالة الساحل بالقرب من أوتر بانكس في وقت متأخر من ليلة أو صباح السبت.

وقال مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN إن من المتوقع أن يصل المنطاد إلى الساحل الشرقي ثم ينتقل إلى البحر في الجنوب الشرقي، بالقرب من كارولينا، في حين قال أحد المسؤولين إن المنطاد قد يغادر الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم السبت.

ويشار إلى أن نموذج الطقس الذي تستخدمه NOAA يعرف باسم HYSPLIT ويعمل على محاكاة تشتت أو مسار المواد المشتتة في الغلاف الجوي.