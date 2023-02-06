دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الكرملين، الاثنين، إن روسيا لديها برامجها الخاصة لإنتاج الطائرات بدون طيار "الدرونز"، وجاء تعليق الكرملين ردا على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن مشروع مزعوم بين روسيا وإيران لبناء مصنع في روسيا لإنتاج طائرات بدون طيار للحرب في أوكرانيا.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين قولهم، إن موسكو اتفقت مع طهران، على بناء مصنع يمكنه إنتاج 6000 طائرة مسيرة إيرانية التصميم على الأقل، كما يهدف البلدان إلى تصنيع طائرة بدون طيار أسرع، يمكن أن تشكل تحديات جديدة للدفاعات الجوية الأوكرانية. ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع الصحفيين: "روسيا لديها عدد من برامجها الخاصة لصناعة طائرات بدون طيار لأغراض متنوعة".

وتابع: "يتم تنفيذ هذه البرامج، وقد اعتمد الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا قائمة بالتعليمات لتطوير صناعة الطائرات بدون طيار".

ويشير بيسكوف إلى المرسوم الذي نشره الكرملين في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي حدد استراتيجية روسيا في تطوير الأنظمة الجوية بدون طيار.

وفي هذا المرسوم، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بتشكيل لجنة للسيطرة على تطوير الطائرات بدون طيار.

كما يأمر المرسوم أيضا بوضع استراتيجية لتطوير طائرات بدون طيار، والتي من شأنها أن توفر الإنتاج المتسلسل لأنظمة الطائرات بدون طيار ومكوناتها، وتطوير البنية التحتية اللازمة.