تزامنا مع زيارة زيلينسكي.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

ما هي السيناريوهات القادمة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأربعاء، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد "الجيش الروسي ونخب الكرملين"، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بريطانيا.

واستهدفت حزمة عقوبات المملكة المتحدة 6 كيانات تقدم معدات عسكرية مثل الطائرات بدون طيار للغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى 8 أفراد وكيان واحد مرتبطين بـ"الشبكات المالية المشينة التي تساعد في الحفاظ على الثروة والسلطة بين نخب الكرملين"، حسبما جاء في بيان الحكومة البريطانية.

وقال كليفرلي: "أظهرت أوكرانيا لبوتين أنها لن تنكسر في ظل غزوه الاستبدادي، وقد رد بقصف عشوائي لمناطق مدنية وبنية تحتية حيوية في جميع أنحاء البلاد"، وأردف: "لا يمكن أن نسمح له بالنجاح، يجب أن نزيد من دعمنا".

وأضاف أن "هذه العقوبات الجديدة تعمل على تسريع الضغط الاقتصادي على بوتين، وتقويض آلته الحربية لمساعدة أوكرانيا على تحقيق الانتصار"، وتابع بالقول: "أنا مصمم، وفقًا لقوانيننا، على أن روسيا لن تتمكن من الوصول إلى الأصول التي جمدناها حتى تكف بشكل نهائي عن تهديداتها لسيادة أوكرانيا الإقليمية وسلامتها".

وغادر الرئيس الأوكراني "داونينغ ستريت" بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، الأربعاء.