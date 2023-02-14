مع اقتراب مرور عام على بدء الحرب.. مخاوف من تصعيد روسي في أوكرانيا

"قاتلنا 10 ساعات متواصلة ولم يتوقفوا عن المجيء".. جندي أوكراني يستذكر هجومًا من قبل مجموعة فاغنر الروسية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه يتوقع أن تشن أوكرانيا هجومًا في فصل الربيع.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء: "ما تريد أوكرانيا القيام به في أول لحظة ممكنة هو إقامة أو خلق زخم وتهيئة الظروف في ساحة المعركة التي لا تزال في مصلحتها".

وأضاف أوستن: "لذا نتوقع أن نراهم يشنون هجومًا في وقت ما في الربيع، وبسبب ذلك، نحن جميعًا شركاء في مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني، نعمل بجد لضمان امتلاكهم للقدرة المدرعة والنار، والاستدامة لتكون قادرة على أن تكون فعالة في خلق التأثيرات في ساحة المعركة التي يريدون خلقها".

ويتواجد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، في بروكسل لحضور الاجتماع التاسع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، التي تركز على تقديم الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ويشارك أوستن أيضًا في اجتماع مع وزراء دفاع الناتو. ولم يتبق سوى أسبوع واحد على الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.