أمين عام الناتو يرد على تهديدات روسيا بعد شحنة الدبابات.. ماذا قال؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن فلاديمير بوتين "يستعد لمزيد من الحرب"، ردًا على خطاب حالة الأمة الذي ألقاه الرئيس الروسي، الثلاثاء. وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف "قلق بشكل متزايد" من أن الصين تخطط لدعم روسيا.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء: "الرئيس بوتين هو من بدأ حرب الغزو الإمبريالية هذه، بوتين هو الذي يواصل التصعيد بهذه الطريقة". وأكد: "وبعد مرور عام على بدء الغزو، لا نرى ما يشير إلى أن الرئيس بوتين يستعد للسلام، بل على العكس من ذلك، كما أوضح، اليوم، إنه يستعد لمزيد من الحرب".

وقال ستولتنبرغ، الذي كان إلى جانبه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "روسيا تشن هجمات جديدة، وتحشد المزيد من القوات، وتتواصل مع كوريا الشمالية وإيران. كما نشعر بقلق متزايد من أن الصين ربما تخطط لتقديم دعم فتاك لحرب روسيا".

ورحب ستولتنبرغ "بالإعلانات الأخيرة من قبل الحلفاء بشأن الدبابات الجديدة والأسلحة الثقيلة وتدريب القوات الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "من الضروري الوفاء بكل هذه التعهدات".

وأضاف ستولتنبرغ: "يجب أن نمنح أوكرانيا ما تحتاجه للفوز والانتصار كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا"، و"يجب أن تصل القدرات الأساسية إلى أوكرانيا قبل أن تتمكن روسيا من اغتنام الزخم".

وقال ستولتنبرغ مستعرضًا نتائج محادثات، الثلاثاء: "ناقشنا مع وزير الخارجية الأوكراني كوليبا والممثل السامي بوريل الحاجة إلى زيادة الإنتاج وتحسين أنظمة المشتريات لدينا لمواصلة دعم أوكرانيا".

وأضاف: "بناءً على طلب أوكرانيا، اتفقنا على أنه يجب على الناتو مساعدة أوكرانيا في تطوير نظام مشتريات فعال وشفاف وخاضع للمساءلة. كما اتفقنا اليوم على عقد اجتماع لخبراء الناتو والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لمعرفة ما يمكننا القيام به معًا لضمان امتلاك أوكرانيا للأسلحة التي تحتاجها".