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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال رئيس الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، إن شحنة ذخيرة في طريقها الآن إلى مقاتليه، في رسالة وتسجيل صوتي نُشر على قناته على تيلغرام الخميس.

وجاء في الرسالة "اليوم في الساعة السادسة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، تم الإبلاغ عن بدء توصيل شحن الذخيرة، على الأرجح، بدأ القطار في التحرك ... قيل لنا إن الأوراق الرئيسية قد تم توقيعها بالفعل".

وأضاف بريغوجين قائلا في الرسالة: "أود أن أشكر كل من ساعدنا في تحقيق ذلك، لقد أُنقذت مئات وربما الآلاف من أرواح الرجال الذين يدافعون عن وطنهم".

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب الخلاف العام المستمر بين بريغوجين ووزارة الدفاع الروسية، حيث اتهمهم بخلق "مشاكل كبيرة" تتعلق بإمدادات الذخيرة لقواته.

وذهب بريغوجين، الثلاثاء، إلى حد اتهام قيادة وزارة الدفاع الروسية بـ"الخيانة" لفشلها في الحصول على ذخيرة لمقاتلي فاغنر و"عدم المساعدة في النقل الجوي"، حسب قوله.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من مزاعم بريغوجين بشأن نقص الذخيرة.

وواصل رئيس فاغنر، الذي ليس له منصب رسمي، إلقاء اللوم على وزارة الدفاع الروسية علنًا بسبب خسائر في ساحة المعركة المستمرة في أوكرانيا.