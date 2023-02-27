الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات المشتركة دون إعلان الأسباب

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(CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في مرسوم، الأحد، أن قائد عملية القوات المشتركة الأوكرانية موسكالوف إدوارد ميخايلوفيتش أُقيل من منصبه، دون إعلان الأسباب وراء القرار.

وتم تعيين موسكالوف إدوارد ميخايلوفيتش في المنصب في 15 مارس/أذار 2022، بعد أن تم تعيين القائد السابق أولكسندر بافليوك رئيسًا للإدارة العسكرية لمنطقة كييف.

ومن غير الواضح لماذا أقال زيلينسكي قائد القوات المشتركة.

وتأتي تلك الإقالة بعد أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وكان نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف قد استقال من منصبه، في يناير/ كانون الثاني الماضي، كمسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش، على خلفية فضيحة مرتبطة بمشتريات الطعام للجيش، كما تم عزل نائب المدعي العام الأوكراني، بعد ساعات من استقالة نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني.