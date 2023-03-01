(CNN)-- لا يزال النفط الروسي يشق طريقه إلى المشترين في جميع أنحاء العالم. ولكن حتى أولئك الذين يقضون أيامهم في تتبع حركته عبر المحيطات يكافحون لمعرفة من الذي يقوم بنقله بالضبط.

مع تصاعد العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، انضم المزيد من السفن إلى أسطول ناقلات غامض قائم، جاهز لتسهيل صادرات النفط الروسية.

ويقدر المطلعون على الصناعة حجم أسطول "الظل" هذا بنحو 600 سفينة، أو حوالي 10٪ من العدد العالمي للناقلات الكبيرة. والأرقام في تصاعد.

لا يزال من يمتلك ويدير العديد من هذه السفن لغزًا. نظرًا لأن تجارة النفط الروسي أصبحت أكثر تعقيدًا خلال العام الماضي، فقد سحب العديد من الشاحنين الغربيين خدماتهم. وتدافع لاعبون جدد مغمورون، مع تورط شركات وهمية في دبي أو هونغ كونغ في بعض الحالات. اشترى البعض السفن من أوروبيين، بينما قام البعض الآخر باستغلال السفن القديمة التي ربما انتهى بها المطاف في ساحة الخردة.

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة لتجارة النفط لشبكة CNN: "لقد تعمقت في الفنون المظلمة"، في إشارة إلى هذه الشبكة المبهمة.

ازدادت أهمية الأسطول الذي يعمل تحت الأنظار مع محاولة موسكو تجنب العمل مع الشاحنين الغربيين، وحيث أن العملاء في الصين والهند يحلون محل أولئك الموجودين في أوروبا، فقد تم حظرهم الآن من شراء النفط الروسي المنقول بحرًا والمنتجات المكررة مثل الديزل. يتطلب التسليم إلى المشترين البعيدين قوارب إضافية - وأصحاب السفن المستعدين للتعامل مع التعقيد الإضافي والمخاطر القانونية، خاصة بعد أن فرضت مجموعة الدول السبع سقوفًا لأسعار النفط الروسي.

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يسلط توسع أسطول الظل الضوء على التغييرات الهائلة التي أحدثتها الحرب الروسية في سوق النفط العالمية. في سعيها للاستمرار في العمل، أعادت ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم تشكيل أنماط التداول القائمة منذ عقود وقسمت نظام الطاقة العالمي إلى قسمين.

قال ريتشارد ماثيوز، رئيس الأبحاث في EA Gibson، سمسار سفن دولي: "هناك أسطول لا يقوم بأي عمل روسي، ومن ثم هناك أسطول يقوم بأعمال روسية بشكل حصري تقريبًا". وأضاف أن عددًا قليلاً فقط من السفن تقوم بـ "القليل من الاثنين".

"السفن الرمادية" و "السفن المظلمة"

مع منع أوروبا نفسها عن الطاقة الروسية، عقد المشترون في آسيا الصفقات. عززت الصين وارداتها من النفط الروسي إلى 1.9 مليون برميل يوميًا في المتوسط في عام 2022، بزيادة 19٪ عن عام 2021، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. زادت الهند من مشترياتها بشكل أكثر حدة، حيث سجلت زيادة بنسبة 800٪ إلى 900 ألف برميل يوميًا في المتوسط.

سجّلت صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند مستويات قياسية في يناير/ كانون الثاني بعد أن دخل الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرًا حيز التنفيذ، وفقًا لشركة Kpler للبيانات والتحليلات. كما استمرت الصادرات إلى تركيا، وهي عميل رئيسي آخر، على قدم وساق. (لم يبدأ الحظر على المنتجات النفطية المكررة حتى فبراير/ شباط).

يتطلب تنفيذ هذه الطلبات وجود قوارب قابلة للرحلة. الأسطول الوطني الروسي ليس لديه عدد كاف من السفن. وهنا يأتي دور "أسطول الظل".

صنّف ماثيو رايت، كبير محللي الشحن في Kpler، السفن التي تنقل الخام الروسي إلى فئتين: "السفن الرمادية" و "السفن المظلمة". تم بيع السفن الرمادية منذ الغزو - معظمها من قبل مالكيها في أوروبا لشركات في الشرق الأوسط وآسيا لم تكن نشطة سابقًا في سوق الناقلات. من ناحية أخرى، فإن السفن السوداء هي من قدامى المحاربين في حملات شنتها إيران وفنزويلا لتجنب العقوبات الغربية التي تحولت مؤخرًا إلى نقل الخام الروسي.

قال رايت عن السفن "المظلمة": "غالبًا ما يكون هناك بعض الأدلة على أنهم كانوا يخفون أنشطتهم عن طريق إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال AIS الخاص بهم"، في إشارة إلى التكنولوجيا التي تساعد في تحديد مواقع السفن.

بينما حظرت الدول الغربية معظم واردات النفط الروسية، لا توجد أي قواعد تمنع السفن الغربية من التسليم للمشترين مثل الصين والهند، أو من تقديم خدمات مثل التأمين - طالما يتم احترام سقف أسعار مجموعة السبع. ووفقًا لـKpler، شكلت السفن التي تحمل مالكين أوروبيين 36٪ من تجارة الخام الروسي في يناير/ كانون الثاني.

لكن المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة لعدم الامتثال للحد الأقصى للأسعار تلوح في الأفق بشكل كبير. في الوقت نفسه، فإن روسيا حريصة على التوقف عن العمل مع الشاحنين الغربيين.

قال جانيف شاه، كبير المحللين في شركة Rystad Energy الاستشارية: "الأسطول المظلم الذي كان ينقل النفط الفنزويلي والإيراني على مستوى العالم شيء توقعنا جميعًا أن ينمو، وقد حدث بالفعل".

أحد الأسباب: إرسال النفط الروسي في رحلات أطول إلى الصين أو الهند أقل كفاءة من شحنه إلى البلدان المجاورة مثل فنلندا. تحتاج روسيا الآن إلى أربعة أضعاف قدرة الشحن لخامها مما كانت عليه قبل الغزو، وفقًا لـ EA Gibson.

نتيجة لذلك، يتم بيع ما يقدر بنحو 25 إلى 35 سفينة شهريًا عبر أسطول الظل، وفقًا لمسؤول تنفيذي كبير آخر في شركة لتجارة النفط. تقدر منظمة Global Witness، وهي منظمة غير ربحية، أن ربع مبيعات ناقلات النفط بين أواخر فبراير/ شباط 2022 ويناير/ كانون الثاني من هذا العام تضمنت مشترين غير معروفين، أي ضعف النسبة تقريبًا في العام السابق.

قد يزداد الطلب في الأشهر المقبلة إذا احتاجت الصين إلى مزيد من الوقود لدعم انتعاشها الاقتصادي.

أسئلة ومخاطر

إذا تم استخدام نسبة أكبر من الأسطول العالمي للخام والمنتجات البترولية الروسية، فإن ذلك يستهلك السعة، ويرفع التكاليف لجميع تجار النفط.

قال رايت من شركة أبحاث Kpler: "كانت هناك زيادة هائلة في أوجه القصور في الطريقة التي يعمل بها سوق الناقلات".

هناك أيضًا أسئلة حول من يدير أسطول الظل في النهاية. يعتقد البعض أن جزءًا من الشركات الوهمية التي نشأت لها علاقات مع "الدولة الروسية أو بعض اللاعبين المرتبطين سياسيًا"، وفقًا لسيرجي فاكولينكو، المدير التنفيذي السابق في شركة نفط روسية، وهو الآن باحث غير مقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

في نهاية الأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة Sun Ship Management، وهي شركة تابعة لشركة Sovcomflot، أكبر شركة شحن روسية. قال الاتحاد الأوروبي إن الشركة التي تتخذ من دبي مقرًا لها، والتي تم تسجيلها قبل عقد من الزمن، كانت "تعمل كواحدة من الشركات الرئيسية التي تدير وتشغل النقل البحري للنفط الروسي"، وأن "الاتحاد الروسي هو المستفيد النهائي" من عملياتها التجارية.

علاوة على ذلك، قال الخبراء إن أسطول الظل ربما يخفف من قدرة روسيا على تفادي العقوبات أو بيع نفطها فوق سقف السعر. كما أنه يجعل من الصعب تحديد مقدار بيع البراميل الروسية بالضبط. وجد الخبراء، بما في ذلك فاكولينكو، أدلة في البيانات الجمركية على أن الأورال، المعيار القياسي للبلاد، تبيع في الموانئ الرئيسية أكثر بكثير مما تشير إليه الأسعار الرسمية.

السلامة هي أيضا مصدر قلق. يُعتقد أن الأسطول المظلم يحتوي على مجموعة كبيرة من السفن التي يزيد عمرها عن 15 عامًا، وهو العمر الذي عادة ما تتقاعد فيه ناقلات النفط الرئيسية التي تبلى نتيجة العمل. الآن، يقوم مزيد من هذه السفن برحلات في جميع أنحاء العالم.

قال ماثيوز من شركة EA Gibson: "لديك كل هذه السفن القديمة التي ربما لم يتم صيانتها وفقًا للمعايير التي ينبغي أن تكون عليها". وأضاف: "تتزايد احتمالية حدوث انسكاب أو حادث كبير يومًا بعد يوم مع نمو هذا الأسطول".