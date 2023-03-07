القوات الروسية دمرت جسر النجاة في باخموت.. كيف أثر ذلك على القوات الأوكرانية؟

(CNN)-- حذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة CNN، من أنه إذا سيطرت القوات الروسية على باخموت فإن ذلك "سيفتح طريقا" أمامها للاستيلاء على مدن رئيسية في شرقي أوكرانيا، حيث دافع عن قراره بإبقاء القوات الأوكرانية في المدينة المحاصرة.

وقال زيلينسكي: "هذا تكتيكي بالنسبة لنا"، مًصرًا على أن قادة كييف العسكريين متحدون في إطالة أمد دفاعهم عن المدينة بعد أسابيع من الهجمات الروسية التي تركتها على أعتاب السقوط في أيدي قوات موسكو.

وقال زيلينسكي لمذيع CNN وولف بليتسر، في مقابلة حصرية من كييف: "نحن نفهم أنه بعد باخموت يمكنهم الذهاب إلى أبعد من ذلك. يمكن أن يذهبوا إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك، سيكون طريقًا مفتوحًا للروس بعد باخموت إلى مدن أخرى في أوكرانيا، في اتجاه دونيتسك"، مٌضيفا: "لهذا السبب يقف رجالنا هناك".

أدى هجوم استمر أسابيع من قبل قوات مرتزقة فاغنر، الذي تسارعت وتيرته في الأيام الأخيرة، إلى إجبار الآلاف على النزوح من المدينة وتدمير بنيتها التحتية. لكن القوات الأوكرانية أطلقت أيضًا دفاعًا قويًا عن المنطقة، مما أعاق تقدم روسيا.

وأوضح زيلينسكي أن دوافعه للإبقاء على المدينة "مختلفة للغاية" عن أهداف روسيا. وقال: "نحن نفهم ما تريد روسيا تحقيقه هناك. روسيا بحاجة إلى بعض الانتصار على الأقل - نصر صغير - حتى من خلال تدمير كل شيء في باخموت، فقط قتل كل مدني هناك".

وأشار زيلينسكي إلى أنه إذا كانت روسيا قادرة على "وضع علمها الصغير" على قمة باخموت، فسيساعد ذلك في "تعبئة مجتمعهم من أجل خلق هذه الفكرة بأنهم جيش قوي".

على الرغم من أن باخموت لا تحمل قيمة إستراتيجية كبيرة في حد ذاتها، إلا أن وصلات الطرق الخاصة بها إلى كراماتورسك وسلوفيانسك - وهما محورين حضريين صناعيين مكتظين بالسكان في الشمال الغربي - يعني أن تلك المدن ستكون التالية في مرمى روسيا إذا كانت قادرة على السيطرة.

وشكك بعض القادة والضباط من الرتب الأدنى في جدوى التمسك بباخموت، وسط تزايد عدد الضحايا وتزايد خطر عزل مئات أو حتى الآلاف من القوات الأوكرانية.

لكن زيلينسكي رفض هذه المخاوف، قائلاً إنه "لم يسمع شيئًا كهذا من قادته".

وقال: "علينا أن نفكر في شعبنا أولاً ولا ينبغي أن يُطوق أحدا أو يُحاصر - هذا مهم للغاية".

وأضاف زيلينسكي: "يرى الجيش بأنفسهم أنه يتعين علينا أن نبقى أقوياء هناك على الرغم من حقيقة أن روسيا دمرت المدينة بأكملها وكل شيء هناك. كانت القوات تساعد الأطفال والمدنيين على مغادرة المدينة - حتى اليوم كان الناس يغادرون باخموت. كنا نساعد الجميع".

وقالت نائب رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، في موضع آخر الثلاثاء، إن ما يقرب من 4000 مدني - من بينهم 38 طفلاً - ما زالوا داخل المدينة المنكوبة. لدينا فرق إجلاء خاصة تساعدنا وعربات مصفحة. وقالت في خطاب متلفز: "لكن الناس غالبًا ما يقيمون في الأقبية دون ترك أي معلومات عن مكان وجودهم. هذا يجعل الإخلاء أكثر صعوبة".

في غضون ذلك، قدّرت استخبارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه مقابل كل جندي أوكراني يقتل أثناء دفاعه عن باخموت، فقدت القوات الروسية خمسة على الأقل، حسبما قال مسؤول عسكري في الحلف لشبكة CNN، الاثنين. وحذّر المسؤول من أن نسبة 5 إلى 1 كانت تقديرات مستنيرة تستند إلى معلومات استخبارية.

كانت قوات فاغنر تنزل على المدينة منذ الاستيلاء على بلدة سوليدار في يناير/ كانون الثاني. إذا سيطروا على باخموت، فسيكون ذلك بمثابة حالة نادرة لمدينة تتغير فيما أصبح حربًا بطيئة وبطيئة الحركة في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.

قال مستشار في الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، لشبكة CNN الإثنين، إن أوكرانيا لديها هدفان رئيسيان في الدفاع عن باخموت: شراء الوقت لتجديد قواتها وإلحاق خسائر فادحة بالجيوش الروسية.

وقال: "لقد حققت أهدافها بنسبة 1000٪. حتى إذا قررت القيادة العسكرية في مرحلة ما التراجع إلى مواقع أكثر ملاءمة، فإن قضية الدفاع عن باخموت ستكون نجاحًا استراتيجيًا كبيرًا للقوات المسلحة الأوكرانية كأساس للنصر في المستقبل".

في غضون ذلك، تتسابق أوكرانيا لدمج أنظمة الأسلحة الغربية وعشرات الدبابات في عملياتها، بعد أن نجح زيلينسكي في إقناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكتلة من الدول الأوروبية الأخرى بزيادة مساعدتها العسكرية.

يأتي ذلك قبل هجوم الربيع الروسي المتوقع الذي قد يشمل مناطق في وسط وشمال أوكرانيا لم تنجح روسيا في الاستيلاء عليها في غزوها الأولي العام الماضي.