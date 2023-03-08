الجيش الأوكراني: روسيا تواصل هجماتها على باخموت رغم تكبدها خسائر فادحة

القوات الروسية دمرت جسر النجاة في باخموت.. كيف أثر ذلك على القوات الأوكرانية؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد الجيش الأوكراني أن الهجمات الروسية في منطقة باخموت مستمرة، لكنه وصفها بـ"الفاشلة" والتي تتسبب في خسائر فادحة.

وتحدثت تقارير للأركان الأوكرانية الأربعاء عن عمليات هجومية للقوات الروسية حول عدة بلدات غرب باخموت دون أن تتناول الادعاءات التي أدلى بها رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، بأن مقاتليه يسيطرون الآن على الجزء الشرقي من المدينة نفسها.

وقالت الهيئة العامة للأركان الأوكرانية الثلاثاء: "لقد صد جنودنا أكثر من 100 هجوم للعدو" عبر خط الجبهة في منطقة دونيستك.

وأردفت الهيئة العامة للأركان بالقول: "رغم الخسائر الفادحة، واصل العدو هجومه على مدينة باخموت"، بما في ذلك 30 هجوما فاشلا قرب قرية أوريهوفو فاسيليفكا وحدها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه إذا تمكن الروس من الاستيلاء على باخموت، فسيكون لديهم طريق مفتوح إلى المدن الصناعية الكبرى في الغرب.

وأشار زيلينسكي في مقابلة مع CNN إلى ذلك بالقول: "يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، ويمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك، وسيكون الطريق مفتوحًا للروس بعد باخموت إلى مدن أخرى في أوكرانيا".

وقال بعض الجنود الأوكرانيين في منطقة باخموت إن الدخول إلى المدينة والخروج منها أصبح شبه مستحيل لأن الروس يتحكمون بجميع الطرق المؤدية إلى الغرب ويفرضون سيطرتهم النارية عليها، وقد أصبح الطريق الترابي المستخدم سالكًا تقريبًا لأي رتل عسكري منظم.