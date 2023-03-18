الرئيس التركي يعلن تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، تمديد العمل بصفقة الحبوب في البحر الأسود، لكنه لم يحدد موعدًا جديدًا لانتهاء سريانها.

كان من المقرر أن ينتهي اليوم الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز الماضي لضمان مرور آمن للسفن التي تحمل صادرات الحبوب الحيوية من أوكرانيا.

وقال أردوغان في مناسبة أقيمت في محافظة جناق قلعة التركية: "نتيجة لمفاوضاتنا مع الطرفين، قمنا بتمديد فترة الاتفاق".

وأضاف أردوغان أن "هذه الاتفاقية التي وفرت شحن 25 مليون طن من الحبوب للأسواق العالمية بأكثر من 800 سفينة حتى الآن ، لها أهمية حيوية لاستقرار الإمدادات الغذائية العالمية".

وتابع: "أود أن أشكر الطرفين الروسي والأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة على جهودهم لتمديد الاتفاقية مرة أخرى".

ويأتي الاتفاق بعد أن قالت روسيا، الإثنين، إنها وافقت على تمديد الصفقة 60 يومًا، بينما أكدت الأمم المتحدة الخميس أن الصفقة نصت على تمديدها لمدة 120 يومًا وليس 60 يومًا.