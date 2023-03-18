ترامب يعود بأول تدوينة على حسابه بفيسبوك منذ 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أول تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، منذ آخر تدوينة له بتاريخ الـ7 من يناير/ كانون الثاني 2021.

ونشر ترامب مقطع فيديو أرشيفي له يقول فيه: "اعتذر عن ابقائكم منتظرين.. عمل معقد"، كاتبا بتعليق على الفيديو "أنا عدت".

ويشار إلى أن صفحة ترامب بفيسبوك متابعة من قبل نحو 34 مليون حساب.

ويواجه ترامب عددًا من التحقيقات التي تشمل عدة تحقيقات جنائية. وكان المدعون العموم في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، يحققون في مساعي ترامب وحلفائه لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020، بينما تحقق وزارة العدل الأمريكية في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، بالإضافة إلى طريقة تعامل ترامب مع المواد السرية بعد تركه منصبه.