ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو إلى تنظيم احتجاجات

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يوجه إليه المدعي العام في مانهاتن لائحة اتهام الأسبوع المقبل، ودعا إلى تنظيم احتجاجات على ذلك.

وفي منشور هاجم فيه ألفين براغ، السبت، قال ترامب، في إشارة إلى نفسه، إن "المرشح الجمهوري البارز والرئيس السابق للولايات المتحدة سيتم توقيفه يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل".

قال: "احتجوا، استردوا أمتنا".

بينما لم يقدم ترامب أي تفاصيل حول سبب توقع توجيه الاتهام إليه الأسبوع المقبل، كان فريقه القانوني يتوقع أن يحدث ذلك قريبًا. وكان يستعد وراء الكواليس للخطوات التالية. من المتوقع أن يقدم ترامب نفسه في مانهاتن بعد التهم الرسمية وقد أعرب عن اهتمامه بإلقاء خطاب بعد ذلك، على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كان سيفعل ذلك في النهاية أم لا.

شكى ترامب سرًا من أنه يعتقد أنه سيتم توجيه الاتهام إليه فقط لأنه يعتقد أن براغ "يكرهه"، وفقا لمصدر مطلع على ما قاله ترامب.

وكان بعض مستشاري ترامب قد حثوه بشكل خاص على عدم الدعوة إلى الاحتجاجات، خوفًا من ظهور مظاهرة احتجاج حاشدة في شوارع مانهاتن خارج نطاق السيطرة أو تشبه هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني على مبنى الكونغرس.

وأفاد جون ميلر من CNN، الجمعة، أن الاجتماعات كانت مستمرة على مدار الأسبوع بين المدينة ووكالات إنفاذ القانون على مستوى الولاية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في مدينة نيويورك حول كيفية الاستعداد لتوجيه اتهام محتمل لترامب.