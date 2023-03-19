الكرملين: بوتين قام "بزيارة عمل" إلى ماريوبل

أشخاص تم إجلاءهم من ماريوبل يروون أهوال الحصار عند الإنقاذ.. فكيف خرجوا؟

موسكو، روسيا (CNN)—أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قام "بزيارة عمل" إلى منطقة ماريوبل التي تقع ضمن إقليم دونباس بأوكرانيا وخضعت للسيطرة الروسية منذ مايو/ أيار 2022.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" فقد نُقل بوتين إلى ماريوبول بطائرة مروحية وتوقف في سيارة لتفقد المناطق المحيطة بالمدينة، مشيرة الى أنه توقف وتحدث إلى سكان المدينة في حي نيفسكي.

ولفتت الوكالة الروسية أيضا إلى ان بوتين تفحص ساحل ماريوبول، بما في ذلك نادي اليخوت ومبنى المسرح مشيرة إلى أن الرئيس الروسي دعي إلى منزل أحد سكان نيفسكي.

وتحدث نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، بالتفصيل إلى الرئيس الروسي مطلعا إياه على "أعمال البناء والترميم الجارية في المدينة"، وفقا للوكالة الروسية.