السلطات الأمريكية تتأهب لاحتجاجات قد تندلع إذا تم توجيه اتهامات لترامب

(CNN)-- ذكرت قوة الشرطة المسؤولة عن حماية الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)، الاثنين، إنه توجد أي تهديدات مباشرة أو موثوقة قبل ساعات من احتمالية توجيه اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لتقييم أمني حصلت عليه شبكة CNN.

وقال مسؤول، لـCNN، إن المسؤولين في واشنطن يستعدون لمظاهرات قد تندلع، وأضاف أن هناك هيئة تسمى "مركز المعلومات المشترك" تضم 12 وكالة على أهبة الاستعداد.

ولفت المسؤول إلى عدم وجود مؤشر أو توقع بحدوث مظاهرات عنيفة، وقال إن إدارة شرطة العاصمة لم تتلق طلبات للحصول على تصاريح للتظاهر.

وتحقق هيئة محلفين كبرى في مانهاتن في دور ترامب المحتمل في دفع أموال لإسكات نجمة أفلام إباحية يُعتقد أنه كان على علاقة بها خلال حملته الانتخابية في 2016.

ووفقا لمسؤول كبير في إنفاذ القانون، ففي حين أن لائحة الاتهام قد تصدر في أقرب وقت هذا الأسبوع، فمن المرجح أن أي مثول محتمل من قبل ترامب أمام المحكمة لن يحدث قبل الأسبوع المقبل.

وشدد مسؤولو إنفاذ القانون على الحاجة إلى الاستعداد بشكل مناسب لاحتمال استسلام دونالد ترامب ومثوله أمام المحكمة.

وقال مسؤول كبير إن سلطات إنفاذ القانون اجتمعت يوم الاثنين في مدينة نيويورك لمناقشة الموقف.

وصرح مصدر مقرب من الفريق القانوني لترامب، لـCNN، بأنهم ليس لديهم أي توجيهات بشأن توقيت توجيه لائحة الاتهام المحتملة بعد أن أخبرتهم السلطات بأنه لا يوجد شيء متوقع الثلاثاء.

ودعا دونالد ترامب أنصاره، السبت، إلى الاحتجاج ردا على احتمالية اعتقاله، مرددا الدعوات التي وجهها للاحتجاجات في واشنطن، ردا على خسارته في انتخابات عام 2020، وكانت تلك الاحتجاجات تحولت لاحقا إلى أعمال عنف عندما اقتحم العشرات من أنصاره مبنى الكابيتول.