جنرال أمريكي متقاعد يشرح تأثير زيارة بوتين المفاجئة لماريوبول.. ما الرسالة التي يبعث بها؟

(CNN)-- شنّت روسيا موجة من الهجمات الفتاكة على بلدات ومدن في أنحاء أوكرانيا، الأربعاء، وذلك بالتزامن مع مغادرة الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لموسكو عقب محادثات أجراها مع الرئيس، فلاديمير بوتين.

وأطلق الجيش الروسي وابلًا من الضربات بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز "شاهد" على العاصمة الأوكرانية، كييف، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

وقال أندري نيبيتوف، قائد شرطة منطقة كييف، إن 7 أشخاص أصيبوا عندما قصفت طائرة بدون طيار مبنىً سكنيًا في بلدة رجيشيف.

وفي مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 34 آخرون، بينهم طفلان، بعد أن أصابت صواريخ روسية مجمعات سكنية، بضربة وُصفت بأنها "متعمدة لقتل المدنيين"، وفقًا للمستشار الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولاك.