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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أظهر تحليل لشبكة CNN أن مقطع فيديو دعائي روسي يُظهِر إطلاق نار للجيش الأوكراني على سيارة مع أم وطفلها بعد سماع امرأة تتحدث الروسية، أنه زائف.

تبدأ اللقطات التمثيلية برجل يرتدي زيًا عسكريًا أوكرانيًا وهو يوقف السيارة بسبب "انتهاك قواعد المرور"، قبل أن يخبر المرأة في السيارة: "يا حثالة، أعطني مستنداتك".

بعد سماع المرأة تتحدث الروسية، وصفها الرجل الذي يرتدي الزي العسكري بأنها "خنزيرة، حثالة غبية" وأطلق عدة طلقات ببندقيته، مما أخاف الطفل في السيارة. ويمكن سماع صراخ المرأة والطفل.

تمت مشاركة فيديو التقطته كاميرا سيارة على نطاق واسع على حسابات تلغرام الروسية وحتى على حسابات تويتر الرسمية، مثل وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في لندن.

ومع ذلك، قام محللو المصادر المفتوحة على تويتر (Tatarigami_UA@ و PStyle0ne1@ وEjShahid@) بتحديد الموقع الجغرافي للقطات وكذلك داخل الأراضي التي تحتلها روسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا.

أكد تحليل لشبكة CNN أن الموقع هو قرية Makiivka، على بعد حوالي 30 كيلومترًا (20 ميلاً) من خط المواجهة.

حتى أن السكان المحليين ذهبوا إلى الموقع والتقطوا صورة لأغصان الأشجار، التي لها شكل مميز، مما يؤكد تحديد الموقع الجغرافي للفيديو.

اعترفت قناة تلغرام الموالية لروسيا (Veteran Notes) والتي تضم أكثر من 300 ألف مشترك، أن الفيديو مزيف.

وكتبت: "هذا الفيديو مزيف. كان هذا تمرينا فاشلا. لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه عن مثل هذه العمليات المعلوماتية".

بعد أن تم فضحه من قبل مجتمع المصادر المفتوحة، قام حساب تويتر الرسمي لوزارة الخارجية الروسية بإزالة الفيديو ، دون الاعتراف بأن الحادثة ملفقة.

لا يزال مقطع الفيديو في حساب السفارة الروسية في المملكة المتحدة حتى الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.