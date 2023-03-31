مصادر لـCNN: توجيه أكثر من 30 تهمة لترامب.. إليكم ما نعلمه

(CNN)—كشف مصدران مطلعان أن دونالد ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري في لائحة اتهام وجهتها له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بنيويورك، وذلك في سابقة هي الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف علنا عن التهم الموجهة لترامب حتى الآن وحقيقة أن إجراءات هيئة المحلفين الكبرى كانت سرية، كشف مصدر مطلع على تفاصيل القضية بتصريح لشبكة CNN أن توجيه لائحة الاتهام للرئيس السابق جاء بعد إدلاء أحد الشهود بشهادته لمدة 30 دقيقة قبل أن يتم التصويت من قبل الهيئة على توجيه لائحة الاتهامات.

وكان مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، يحقق مع الرئيس السابق فيما يتعلق بدوره المزعوم في خطة دفع أموال لإسكات والتستر على نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، التي تعود إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وبأعقاب ذلك أصدر ترامب بيانا ردا على لائحة الاتهام زاعما أنه "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".

ومن المتوقع أن يظهر ترامب في المحكمة، الثلاثاء المقبل.