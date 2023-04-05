أول خطاب لترامب بعد جلسة المحكمة.. إليكم ما قاله

(CNN)-- أدان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التهم الجنائية التي واجهها في نيويورك ليلة الثلاثاء، قائلاً لحشد من المؤيدين إن "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".

وتابع ترامب قائلا: "لم أفكر ابدا أن أي شيء كهذا يمكن أن يحدث في أمريكا"، وذلك في تصريحات أدلى بها في منتجع ما ري لاغو في فلوريدا بعد عودته من جلسة المحكمة التي واجه فيها تهما في مانهاتن بنيويورك.

وأضاف: "رفعت هذه القضية المزيفة فقط للتدخل في انتخابات 2024 القادمة"، مؤكدا على أنه "يجب اسقاطها على الفور".

وهاجم ترامب أيضًا التهديدات القانونية الأخرى التي لا تزال تتسرب، بما في ذلك التحقيق في التدخل بالانتخابات في جورجيا، وتحقيق وزارة العدل في تعامله مع الوثائق السرية بعد الرئاسة، والتحقيق الذي أجراه المدعي العام في نيويورك حول منظمة ترامب.