محاكمة ترامب.. أبرز ما قد فاتك وأين تقف القضية الآن؟

(CNN)-- دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية وجهت له بتزوير سجلات تجارية وذلك بجلسة أمام محكمة مانهاتن الجنائية، الثلاثاء.

سلّم ترامب نفسه ووُضع قيد الاعتقال قبل أن يُحاكم في محاكمة تاريخية وغير مسبوقة، استمع فيها الرئيس السابق إلى التهم الموجهة إليه لأول مرة، في حين أن عملية الاتهام كانت روتينية، إلا أن القضية الآن ستلقي بظلالها على ترشح ترامب لسباق الرئاسة عام 2024.

ماذا يزعم الادعاء ضد ترامب؟

زعم ممثلو الادعاء أن ترامب سعى إلى تقويض نزاهة انتخابات عام 2016 من خلال خطة مدفوعات مالية لإسكات النساء اللائي زعمن أن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب. (نفى الرئيس الأمريكي السابق هذه الاتهامات).

زعم ممثلو الادعاء أن ترامب كان جزءًا من خطة غير قانونية لحظر المعلومات السلبية، بما في ذلك دفع مبلغ غير قانوني قدره 130 ألف دولار لحظر هذه المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية العام 2016.

ووفقًا لوثائق الاتهام، "قام ترامب مرارًا وتكرارًا بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء معلومات سلبية عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

خطاب ترامب بعد المثول أمام المحكمة:

بعد المثول أمام المحكمة، عاد ترامب على الفور إلى فلوريدا، وأقام تجمعا مع أنصاره في منتجع مار إيه لاغو الخاص به، حيث استعرض كيف ينوي محاربة الاتهامات سياسيًا أثناء ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض في عام 2024.

حذر القاضي، خوان ميرشان، خلال المحاكمة الرئيس الأمريكي السابق من الإدلاء بتعليقات من شأنها "تعريض سيادة القانون للخطر" أو خلق اضطرابات مدنية، إلا أن ترامب انتقد في كلمته المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، والقاضي نفسه.

وقال ترامي في كلمته: "لم أفكر قط أن أي شيء من هذا القبيل يمكن أن يحدث في أمريكا، ولم أفكر قط أنه يمكن أن يحدث.." مضيفا أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي "الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".

ماذا سيحدث الآن؟

أمام فريق ترامب حتى 8 أغسطس/ اب لتقديم أي التماسات وسترد النيابة العامة بحلول 19 سبتمبر/ ايلول، وقال القاضي، خوان ميرشان، إنه سيصدر حكمًا بشأن الالتماسات في جلسة الاستماع الشخصية المقبلة المقرر عقدها في 4 ديسمبر/ كانون الأول.