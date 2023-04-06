من هو ألفين براغ الذي يقود القضية الجنائية التاريخية ضد ترامب؟

ترامب يهاجم المدعي العام في مانهاتن بغضب ويكشف عن "جريمته الوحيدة".. ماذا قال؟

(CNN)-- صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لتوجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بعد تحقيق استمر لسنوات في الدور المزعوم له في مخطط دفع أموال لأشخاص لإسكاتهم".

ألفين براغ، المدعي العام في مانهاتن، والذي يرأس القضية ضد ترامب شغل منصب المدعي العام الفيدرالي سابقا في ولاية نيويورك، وعاد إلى دائرة الضوء بعد إعلان لائحة الاتهام، وكان أول تعليق له على التهم بأنها "الخبز والزبدة" لعمل مكتبه.

وقبل أن يؤدي براغ اليمين القانونية بمنصبه، العام الماضي، كان قد عمل بالفعل في قضايا تتعلق بترامب وأسماء بارزة أخرى بدوره كنائب رئيس للمدعي العام لولاية نيويورك، وقال إنه ساعد في مقاضاة إدارة ترامب أكثر من 100 مرة، وكذلك قاد فريقًا رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة دونالد ترامب، مما أدى إلى دفع الرئيس السابق مليوني دولار لعدد من المؤسسات الخيرية وحل المؤسسة.

براغ تلقى تعليمه في جامعة هارفارد، عمل سابقًا كمساعد المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك، وعمل كمحامي الحقوق المدنية وأستاذ ومدير مشارك لمشروع العدالة العرقية في مدرسة نيويورك للقانون.