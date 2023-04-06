ترامب يهاجم المدعي العام في مانهاتن بغضب ويكشف عن "جريمته الوحيدة".. ماذا قال؟

تحليل بقلم المحلل السياسي والكاتب في CNN زاكاري وولف، وظهرت نسخة من هذه القصة في النشرة الإخبارية What Matters على شبكة CNN (أضغط هنا) للإشتراك.

(CNN)—أثارت لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يحاكم فيها رئيس سابق أو حالي، موجة واسعة من الأسئلة والتكهنات حول معنى ذلك خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024 ومستقبل ترامب بالترشح، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الإجابات القانونية وفقا للدستور الأمريكي.

هل يمكن لترامب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 إذا أدين؟

نعم بالتأكيد، إذ أوضح لي أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ريتشارد هاسن، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا شيء يمنع ترامب من الترشح أثناء إدانته أو إدانته.." يتطلب الدستور ثلاثة أشياء فقط من المرشحين. يجب أن يكون: مواطن بالولادة وعمره 35 سنة على الأقل ومقيم في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل.

إذا سُجن ترامب هل سيرافقه الحرس الرئاسي داخل السجن؟

بطبيعة الحال فإن الحرس الرئاسي مسؤول عن أمن وسلامة الرئيس الأمريكي السابق حتى وإن كان في السجن، ولكن نحن نستبق الأمور. إذ قال هاسن: "لا أتوقع أن يُسجن ترامب إذا وجهت إليه أي من هذه التهم.. لن يأتي وقت السجن إلا إذا أدين وحُكم عليه بالسجن"، مضيفا أن فكرة سجن ترامب لا تزال تبدو بعيدة المنال تمامًا.

وأضاف هاسن أن جهاز الخدمة السرية (الحرس الرئاسي) سيتعين عليه ترتيب حمايته في السجن، الخدمات اللوجستية في سبيل ذلك ستكون محيرة للعقل، فهل سيتم وضع العملاء في زنزانات على جانبيه؟ وهل يرتدون ملابس نزلاء أم حراس؟