مسؤول أوكراني يقلل من أهمية وثائق "البنتاغون" المسربة: "لم تكن سرية"

البنتاغون تعترف لـCNN بأنها لم تكن على علم بذلك.. كيف تسربت بيانات خوادمها إلى الإنترنت المفتوح؟

(CNN)-- قال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن بعض المعلومات الواردة في وثائق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، التي تم تسريبها "لم تكن سرية على الإطلاق".

وأضاف دانيلوف، في مقابلة مع محطة ARD الألمانية، يوم الأحد: "يمكنك العثور عليها في المصادر المتاحة للجمهور".

وتابع: "البيانات الخاصة بإجراء عمليات معينة، وحجم الوحدات، هذه المعلومات سرية تماما، وإذا اعتقد شخص ما أنه يمتلكها، يمكنني فقط تهنئته، لكنني لا أعرف من أين يمكنه أن يحصل عليها".

وذكر: "بالنسبة للجزء الآخر من المعلومات، إذا كانت سرية بالفعل، فستعرف وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالضبط من أين أتت، ولماذا ظهرت في هذا الوقت بالذات ".

وأضاف أن "وكالات الاستخبارات بحاجة إلى أن تكون أكثر يقظة عندما يتعلق الأمر بالوثائق السرية".

وقال إن بلاده "على اتصال دائم بحلفائها الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا".

يذكر أن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، لشبكة CNN، إن أوكرانيا اضطرت إلى تغيير بعض خططها العسكرية بعد تسريب وثائق "البنتاغون".

ومع ذلك، قال مساعد الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك إنه يعتقد أن الوثائق "لا علاقة لها بخطط أوكرانيا الحقيقية وتستند إلى كمية كبيرة من المعلومات الوهمية التي تنشرها روسيا".