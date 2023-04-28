"افعلوا كل ما يلزم".. قادة سابقون في فاغنر يؤكدون قتلهم أطفالًا بأوكرانيا وأحدهم يكشف معلومات صادمة

كشف أسبابًا ستسمح لأوكرانيا باستعادة أراضيها.. جنرال أمريكي متقاعد: لن نرى فوزًا في عام 2023

جندي كان يقاتل من أجل روسيا.. والآن يدافع عن أوكرانيا بأسلحة قديمة

(CNN)-- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، الخميس، يسمح بترحيل المواطنين الأوكرانيين من الأراضي التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، إذا اعُتبروا "تهديدا للأمن القومي".

وبحسب المرسوم المنشور على الإنترنت، سيتم الاعتراف بالمقيمين من المناطق التي تم ضمها إلى روسيا وهي: (دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون)، الذين لم يحصلوا على الجنسية الروسية، كأجانب، ويمكن طردهم من روسيا إذا شكلوا تهديدًا للأمن القومي، بما في ذلك السكان الذين يُزعم أنهم يدافعون عن "تغيير عنيف في النظام الدستوري للاتحاد الروسي، والتخطيط أو تمويل الهجمات الإرهابية أو الجرائم المتطرفة".

وفي الوقت نفسه، ينص المرسوم على أن الأوكرانيين الذين يعيشون في مثل هذه المناطق والذين لا يحملون جواز سفر روسيًا، سيتعين عليهم التقدم للحصول على تصريح إقامة، وسيتعين عليهم الخضوع لتسجيل بصمات الأصابع وتقديم مجموعة من المستندات المترجمة إلى اللغة الروسية.

وقال المسؤولون الأوكرانيون مرارا إن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تحتلها روسيا يُحرمون من الخدمات عندما لا يحملون وثائق روسية.

ورداً على المرسوم الأخير، قال ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا: "استولى المحتل على جزء من الأراضي الأجنبية، وقتل عددًا معينًا من المدنيين، ويطرد آخرين بالقوة من منازلهم بالآلاف. فقط لأنهم لا يريدون أن يصبحوا (مواطنين لقاتل الدولة).

وأضاف بودولياك على تويتر: "تجري عملية تغيير التركيبة الإثنية لهذه الأراضي التي يُعاد توطين الروس فيها. هذا مظهر واضح لطبيعة الإبادة الجماعية للحرب".