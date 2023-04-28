(CNN)-- قال مسؤولون إنه تأكد مقتل 17 شخصا في مدينة أومان بعد الهجوم الصاروخي الروسي، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
وذكر إيهور تابوريتس، حاكم منطقة تشيركاسي، على تطبيق تلغرام: "لقد انتشل رجال الإنقاذ جثتين أُخريين من تحت الأنقاض، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 مدنيا، قتلوا على يد الروس في أومان"، مضيفا أن عملية الانقاذ مستمرة.
وشاهد فريق CNN في موقع الهجوم جثثا اُنتشلت في مبنى سكني مدمر. وأكد مسؤولون محليون لطاقم CNN، أن ثلاثة أطفال كانوا من بين القتلى.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، في وقت سابق على تويتر، إن طفلين قتلا في أومان، و"لا يمكن التعرف عليهما" ومصير والديهما غير معروف.
وبلغ عدد القتلى جراء ضربات روسيا بصواريخ كروز وطائرات بدون طيار منذ الليل وحتى الآن، 19 قتيلا، بحسب تقارير CNN. والضحيتان الأخريان هما امرأة وطفلها البالغ من العمر عامين في بلدة دنيبرو.