قصف هائل.. كاميرا ترصد ما يُزعم أنها غارة روسية على موقع بأوكرانيا

"افعلوا كل ما يلزم".. قادة سابقون في فاغنر يؤكدون قتلهم أطفالًا بأوكرانيا وأحدهم يكشف معلومات صادمة

كشف أسبابًا ستسمح لأوكرانيا باستعادة أراضيها.. جنرال أمريكي متقاعد: لن نرى فوزًا في عام 2023

أصبح كومة أنقاض فوق ساكنيه.. شاهد ما حدث لمبنى في أوكرانيا عندما أصابه صاروخ روسي

(CNN)-- قال مسؤولون إنه تأكد مقتل 17 شخصا في مدينة أومان بعد الهجوم الصاروخي الروسي، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وذكر إيهور تابوريتس، حاكم منطقة تشيركاسي، على تطبيق تلغرام: "لقد انتشل رجال الإنقاذ جثتين أُخريين من تحت الأنقاض، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 مدنيا، قتلوا على يد الروس في أومان"، مضيفا أن عملية الانقاذ مستمرة.

وشاهد فريق CNN في موقع الهجوم جثثا اُنتشلت في مبنى سكني مدمر. وأكد مسؤولون محليون لطاقم CNN، أن ثلاثة أطفال كانوا من بين القتلى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، في وقت سابق على تويتر، إن طفلين قتلا في أومان، و"لا يمكن التعرف عليهما" ومصير والديهما غير معروف.

وبلغ عدد القتلى جراء ضربات روسيا بصواريخ كروز وطائرات بدون طيار منذ الليل وحتى الآن، 19 قتيلا، بحسب تقارير CNN. والضحيتان الأخريان هما امرأة وطفلها البالغ من العمر عامين في بلدة دنيبرو.