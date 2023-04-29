هونغ كونغ (CNN)-- أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرار حركة طالبان بمنع النساء من العمل في الأمم المتحدة، ودعا قادة طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن قرارهم، بحسب بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة.
ويعرض القرار "القلق العميق" لسفراء الدول الأعضاء بالمجلس بشأن الحظر المفروض على النساء العاملات في الأمم المتحدة ويؤكد أن هذا الحظر "غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة".
وأضافت الأمم المتحدة أن الحظر "سيؤثر سلبًا وشديدًا" على عمليات الأمم المتحدة للمساعدة في جميع أنحاء البلاد، "بما في ذلك تقديم المساعدة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا".
وقالت الأمم المتحدة إن 28.3 مليون شخص في أفغانستان بحاجة إلى المساعدة هذا العام، وشددت على الحاجة الملحة لمواصلة معالجة "الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في أفغانستان".
في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الأمم المتحدة إن حركة طالبان أبلغتها أن النساء الأفغانيات لم يعد مسموحًا لهن بالعمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان، وأن الإجراء سيتم تنفيذه بنشاط.