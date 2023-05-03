"ربما كان البرق".. ماذا قال زعيم فاغنر عن مزاعم الهجوم على الكرملين؟

موسكو، روسيا (CNN)-- رفض مؤسس وممول شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوزين، التعليق على هجوم الطائرات بدون طيار المزعوم على الكرملين، الليلة الماضية، عندما سُئل عن الحادث.

وقال بريغوزين في منشور على قناته الرسمية على تليغرام: "لا يمكنني التعليق على هذه الظاهرة بأي شكل من الأشكال. ربما كان البرق".

بدلاً من ذلك، طلب زعيم فاغنر المزيد من الذخيرة: "الشيء المهم بالنسبة لي هو الحصول على الذخيرة من أجل التقدم في باخموت. وثانيًا، حتى لا تفشل الأجنحة العسكرية".

في وقت سابق الأربعاء، اتهمت الرئاسة الروسية أوكرانيا بالوقوف وراء هجوم مزعوم بواسطة طائرات بدون طيار على الجناح السكني في الكرملين، قائلة إنها كانت "محاولة لاغتيال" الرئيس فلاديمير بوتين، واعتبرته "عملا إرهابيًا"، حسب رسالة تلقتها CNN.

في المقابل، نفت أوكرانيا علمها بمحاولة استهداف الكرملين بطائرات مسيرة، قائلة إنها لا تستخدم قدراتها العسكرية في مهاجمة دول أخرى.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، لـCNN، الأربعاء، حال سؤاله عن ادعاءات موسكو أنها أحبطت هجومًا تقف خلفه كييف: "ليس لدينا معلومات حول ما توصف بالهجمات الليلية على الكرملين".