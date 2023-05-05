روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في هجوم مزعوم على الكرملين بطائرات دون طيار

(CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن هجوم، الأربعاء، المزعوم بطائرتين دون طيار (درونز) على الكرملين كان "عملا عدائيا"، وإن حكومته سترد بـ"إجراءات ملموسة".

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي من الهند: "من الواضح أنه عمل عدائي، لن نرد بالحديث عما إذا كان حادثة أم لا، لكننا سنرد بإجراءات ملموسة، لدينا الكثير من الصبر".

ويوم الأربعاء، زعمت الحكومة الروسية أن طائرتين بدون طيار حاولتا قصف الكرملين. واتهمت أوكرانيا، دون دليل، بما زعمت أنه "هجوم إرهابي مخطط" ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما زعمت روسيا، الخميس، أن الولايات المتحدة كانت "بلا شك" وراء الحادث. وأثار كلا الادعاءات نفيا حادا من كييف وواشنطن.