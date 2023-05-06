لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- لم يظهر الأمير هاري دوق ساسكس، مع أفراد من العائلة المالكة لتحية الجمهور من شرفة قصر باكنغهام، السبت.

وعلمت شبكة CNN أن الأمير هاري لم يتلق دعوة للانضمام إلى العائلة في هذه اللحظة.

وبعد انتهاء حفل التتويج، ظهر الملك تشارلز الثالث، والملكة كاميلا من شرفة قصر باكنغهام لتحية الحشود المصطفة.

وانضم إلى الملك والملكة في الشرفة أفراد العائلة المالكة الآخرون، بما في ذلك أشقاء تشارلز والأمير إدوارد وزوجته صوفي والأميرة آن.

كما حضر الأمير وليام وزوجته كاثرين، أمير وأميرة ويلز، مع أطفالهما، جورج وشارلوت ولويس.

ومع ذلك، لم يكن الأمير هاري هناك، ويبدو أنه قد افترق عن العائلة بعد الحفل. ولم يكن الأمير أندرو موجودًا في الشرفة أيضًا.

ويعتبر ظهور الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا من شرفة قصر باكنغهام، واحدة من أكثر اللحظات التي يتم انتظارها بفارغ الصبر، في يوم التتويج.

وكان أول ظهور مسجل للشرفة الملكية، في عام 1851، عندما استقبلت الملكة فيكتوريا أنصارها خلال الاحتفالات، بمناسبة افتتاح المعرض الكبير.

ومنذ ذلك الحين أصبح جزءًا رئيسيًا من الأحداث الملكية، حيث تظهر الصور عادةً على الصفحات الأولى للصحف في اليوم التالي.