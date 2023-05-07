تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة لديها ثقة كبيرة في دقة ادعاء أوكرانيا بأنها استخدمت نظام دفاع جوي باتريوت أمريكي الصنع لاعتراض صاروخ روسي تفوق سرعته سرعة الصوت.

بينما نجح نظام باتريوت في مواجهة الصواريخ الباليستية، كانت قدرته على إيقاف الصواريخ التي تطلق من الجو والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت نظرية بحتة قبل الأسبوع الماضي. وقال المصدر إن اعتراض أوكرانيا قدم الآن دليلًا واقعيًا على تلك القدرة - وهو أمر اعتُبر داخل البنتاغون تطورًا كبيرًا.

وأضاف المصدر أن ادعاء أوكرانيا اعتراضها للصاروخ الروسي أثارت ضجة داخل البنتاغون في أواخر الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنها مهمة لعدة أسباب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قدرات الأسلحة الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ووصفها بأنها قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الجوي الحالية.

لطالما كان إنتاج الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمثل تحديًا لروسيا، كما أن العقوبات زادت من صعوبة الأمر.

لكن قبل الأسبوع الماضي، كانت حسابات روسيا تقول إنها إذا استخدمت صاروخًا باليستيًا تفوق سرعته سرعة الصوت، فمن المؤكد أن أيًا كان ما تطلقه سيُضرب. ويجعل تقديرات روسيا موضع تساؤل.

وأضاف المصدر أن حقيقة أن هذا الاعتراض تم إجراؤه بواسطة طاقم أوكراني تم تدريبه في ولاية أوكلاهوما، ولكن لم يكن لديه مستشارون أمريكيون في ساحة المعركة، هو بمثابة ريشة في قبعة البنتاغون، واصفًا ذلك بأنه مردود كبير.

وقال المصدر إن الاعتراض تسبب أيضًا في قدر كبير من عدم اليقين بالنسبة لروسيا، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت أوكرانيا تمتلك إجراءً مضادًا مستدامًا ضد الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.