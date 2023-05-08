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السفير الأمريكي في الصين: يجب على بكين أن تظهر أنها ليست "عامل عدم استقرار" في تايوان

(CNN)-- حث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني تشين غانغ الولايات المتحدة على "التفكير بعمق في أخطائها"، وتعزيز استقرار العلاقات الثنائية، خلال اجتماع مع سفير الولايات المتحدة لدى الصين نيكولاس بيرنز في بكين، الاثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وقال تشين إن سلسلة من الكلمات والأفعال الخاطئة من جانب الولايات المتحدة "قوضت الزخم الإيجابي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس" بعد قمة رئاسية في بالي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مما وضع العلاقة بين الجانبين "على الجليد".

وأضاف تشين: "من الضروري تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية- الأمريكية، وتجنب دوامة الهبوط ومنع الحوادث بين الصين والولايات المتحدة".

وأكد تشين أن الولايات المتحدة يجب أن تحترم مصالح الصين، وأن تتوقف عن تقويض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، مستشهدا بتايوان على وجه الخصوص. وحث الولايات المتحدة على التوقف عن دعم القوات الانفصالية التايوانية وأن تتغاضى عنها.

وبموجب سياسة (الصين الواحدة) التي تنتهجها واشنطن منذ فترة طويلة، تعترف الولايات المتحدة بموقف الصين بأن تايوان جزء من الصين، لكنها لم تعترف أبدا رسميًا بمطالبة بكين بالجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة. وبموجب قانون العلاقات مع تايوان، فإن واشنطن ملزمة، بموجب القانون بتزويد الجزيرة الديمقراطية بوسائل الدفاع عن نفسها.

وقال تشين أيضا إنه يجب التعامل مع "الحوادث غير المتوقعة" في العلاقة "بطريقة هادئة ومهنية وواقعية".