(CNN)-- كشف مسؤولون غربيون لـCNN تزويد المملكة المتحدة لقوات أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "Storm Shadow" مما يعطي القوات الأوكرانية قدرة هجومية طويلة المدى بتوقيت يأتي قبل الهجوم المضاد المتوقع ضد القوات الروسية.

صاروخ " Storm Shadow" هو صاروخ كروز بعيد المدى بقدرات تخفي، طورته المملكة المتحدة وفرنسا بشكل مشترك، ويتم إطلاقه عادةً من الجو مع مدى يزيد عن 250 كيلومترا، أو 155 ميلاً.

هذه الصواريخ أقل بقليل من المدى الذي تطالب يه أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ 185 ميلاً المتمثل بمنظومة ATACMS الصاروخية.

وصواريخ Storm Shadow لديها بشكل أساسي المدى المطلوب لتضرب عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.

وقال مسؤول غربي لشبكة CNN إن المملكة المتحدة تلقت تأكيدات من الحكومة الأوكرانية بأن هذه الصواريخ ستُستخدم فقط داخل الأراضي ذات السيادة الأوكرانية وليس داخل روسيا، في حين أصدر مسؤولون بريطانيون تصريحات عامة متكررة حددوا شبه جزيرة القرم على أنها أرض أوكرانية وأن روسيا "ضمتها بشكل غير قانوني".