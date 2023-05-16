تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- من المحتمل أن تكون منظومة باتريوت الأمريكي الصنع قد تعرضت للتلف، ولكن لم يتم تدميرها، نتيجة قصف صاروخي روسي في كييف وحولها في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وفقًا لما قاله مسؤول أمريكي لشبكة CNN.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم حجم الضرر. سيحدد ذلك ما إذا كانت المنظومة تحتاج إلى استرجاعها كليًا أو ببساطة إصلاحها على الفور من قبل الأوكرانيين.

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، في منشور على تلغرام، إن "ضربة عالية الدقة من نظام صاروخ كينجال الفرط صوتي في مدينة كييف أصابت منظومة باتريوت الأمريكي الصنع الصاروخي ومضاد للطائرات".

قال مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء، إنهم نجحوا في اعتراض جميع الصواريخ الستة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي أطلقها الروس، لكن الجيش الأوكراني رفض التعليق على ادعاء الروس بإصابة منظومة باتريوت.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية سيرهي احنات: "لا يمكننا التعليق على هذا. سنبتعد عن التعليق على المصادر الروسية".

تمتلك أوكرانيا حاليًا منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت في البلاد، إحداهما تبرعت به الولايات المتحدة والأخرى تبرعت بها ألمانيا وهولندا. ليس من الواضح أي من هذه الأنظمة قد يكون قد تعرض للتلف.

قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN الأسبوع الماضي إن روسيا استهدفت الأنظمة بصواريخ تفوق سرعة الصوت، منها مرة واحدة في 4 مايو/ أيار. فشل ذلك الهجوم، ونجح الأوكرانيون في اعتراض الصاروخ قبل أن يضرب باتريوت، على حد قول المسؤولين.

لكن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الروس تمكنوا من التقاط الإشارات المنبعثة من صواريخ باتريوت، مما سمح لهم باستهداف المنظومة باستخدام الصاروخ الأسرع من الصوت، المعروف باسم كينجال أو متعة القتل.

تحتوي منظومة صواريخ باتريوت على رادار قوي لاكتشاف الأهداف القادمة بعيدة المدى، مما يجعله منصة دفاع جوي قوية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية وأكثر من ذلك.

لكن انبعاث الرادار الضروري لرصد التهديدات عن بعد يجعل من الممكن أيضًا للعدو اكتشاف بطارية باتريوت ومعرفة موقعها. وعلى عكس بعض الدفاعات الجوية قصيرة المدى المقدمة لأوكرانيا والتي تكون متنقلة ويصعب استهدافها، فإن بطارية باتريوت الكبيرة هي منظومة أكبر وأكثر ثباتًا، مما يجعل من الممكن للروس أن يركزوا على موقعها بمرور الوقت.