أحدث كرة لهب عملاقة.. شاهد ما حدث عندما استهدفت روسيا موقعا في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN، إن الأضرار التي لحقت بمنظومة الدفاع الجوي (باتريوت) في أعقاب هجوم صاروخي روسي بالقرب من كييف صباح الثلاثاء، ضئيلة للغاية، ووصف أحد المسؤولين ذلك بأنه ضرر "طفيف".

وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة أرسلت مفتشين لفحص المنظومة، الثلاثاء، بعد أن أبلغهم الأوكرانيون أن النظام قد تضرر على ما يبدو.

وقال المسؤولون إن النظام نفسه لا يزال قيد التشغيل، ولم يتضرر مكون الرادار في صواريخ باتريوت، وهو أحد أهم عناصرها. لا يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن صواريخ باتريوت ستحتاج إلى إزالتها من ساحة المعركة لإصلاحها.

تحتوي بطارية باتريوت الكاملة على ستة مكونات رئيسية: المولدات ومجموعة الرادار ومحطة التحكم والهوائيات ومحطة الإطلاق والصواريخ الاعتراضية. تعمل المكونات معًا لإطلاق صاروخ باتريوت وتوجيهه بنجاح إلى هدفه.

ليس من الواضح أي جزء من صواريخ باتريوت تضرر أو ما إذا كان قد تضرر جراء ضربة صاروخية فعلية أو سقوط حطام. قال الأوكرانيون إنهم اعترضوا بنجاح جميع صواريخ كينجال الروسية الستة صباح الثلاثاء.

صرح يوري إهنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، للتلفزيون الأوكراني أن منظومة باتريوت لا يمكن تدميرها بصاروخ كينجال.

وقال: "لا تقلقوا بشأن مصير باتريوت. من الناحية الفنية باتريوت...منظومة"، مشيرًا إلى أنها تتكون من مكونات يمكن أن تقع على مسافة من بعضها البعض.