أحدث كرة لهب عملاقة.. شاهد ما حدث عندما استهدفت روسيا موقعا في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الثلاثاء، إن بريطانيا وهولندا تعملان على "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 تقول كييف إنها حيوية لدفاعها، في ظل تكثيف روسيا ضرباتها الجوية.

يحاول الحليفان في الناتو نقل الطائرات الحربية الأمريكية الصنع إلى أوكرانيا، إضافة إلى تدريب طياري كييف على الطيران بها وفقًا لبيان الحكومة البريطانية عقب اجتماع بين سوناك ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قمة مجلس أوروبا في أيسلندا.

ورحبت أوكرانيا، التي تقول إن الطائرات المقاتلة ضرورية للدفاع ضد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، بإعلان الزعيمين البريطاني والهولندي.

قال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى طائرات إف -16، وأنا ممتن لحلفائنا على قرارهم العمل في هذا الاتجاه، بما في ذلك تدريب طيارينا".

وقال يرماك إن بلجيكا، وهي حليف آخر في الناتو، على وجه الخصوص، "أكدت استعدادها لتدريب" الطيارين الأوكرانيين.

لا تملك بريطانيا طائرات F-16 في سلاحها الجوي، لكن هولندا وبلجيكا لديهما. تمتلك القوات الجوية الأمريكية ما يقرب من 800 طائرة من طراز F-16 في أسطولها.