أوكرانيا تدعي اعتراض 29 صاروخ كروز من أصل 30 أطلقتهم روسيا

(CNN)—ادعت أوكرانيا أنها أسقطت 29 من أصل 30 صاروخ كروز أطلقتها روسيا خلال ليل الأربعاء إلى الخميس، وفقا لما ورد في بيان صادر عن سلاح الجو الأوكراني نشر على صفحته بتيليغرام.

وزعم سلاح الجو الأوكراني أيضا أنه أسقط طائرتين هجوميتين بدون طيار "درون" وطائرتين استطلاع بدون طيار.

وسُمع دوي عدة انفجارات خلال الليل في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، حيث قامت السلطات بتنشيط الدفاعات الجوية ضد هجوم روسي على مستوى البلاد.

وقالت القيادة العملياتية الأوكرانية الجنوبية في وقت سابق، الخميس، إن شخصا قتل وأصيب اثنان عندما أصاب صاروخ روسي منشأة للبنية التحتية الصناعية في مدينة أوديسا الساحلية جنوب غرب البلاد.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني إن قوات أوكرانية تسيطر على مناطق كبيرة حول منطقة باخموت مدعيا أنها استعيدت من روسيا مع احتدام "القتال العنيف" في المدينة شرق البلاد.

من جهته قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، يفغيني بريغوجين، إن مرتزقته تقدموا 260 مترًا في المدينة، في حين تظهر مقاطع فيديو للمعارك قصفًا مكثفًا ودمارًا شديدًا في الجزء الغربي من المدينة، وهي آخر منطقة توجد فيها قوات أوكرانية.