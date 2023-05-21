بعد تهنئة بوتين لفاغنر.. زيلينسكي ينفي سقوط باخموت بقبضة الروس

(CNN)-- نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، سقوط مدينة باخوت، في شرق أوكرانيا بأيدي القوات الروسية، وذلك وفقا للمتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف.

جاء ذلك في تصريحات لزيلينسكي مع صحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن باخموت لا تزال تحت سيطرة كييف وبشأن مزاعم استيلاء روسيا على المدينة، حيث قال: "لا أعتقد ذلك".

وأوضح مكتبه لاحقًا لشبكة CNN أن الرئيس الأوكراني كان يشير إلى المزاعم الروسية بأنها استولت على مدينة باخموت، حيث قال نيكيفوروف ان "الرئيس نفى (سيطرة روسيا) على باخموت".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد هنأ السبت مرتزقة فاغنر والقوات المسلحة الروسية بعد أن زعموا سيطرتهم على مدينة باخموت، وفقا لبيان من الكرملين الذي استخدم كلمة "أرتيموفسك" وهو الاسم السوفيتي الروسي لمدينة باخموت.