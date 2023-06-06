البيت الأبيض يعلق على انهيار سد نوفا كاخوفكا أكبر سدود أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تقيم تقارير حول ما قد يكون سببًا لانهيار سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا، لكنه أوضح أنه "لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع ما حدث في هذه المرحلة".

وقال كيربي: "لقد اطلعنا على التقارير التي تفيد بأن روسيا كانت مسؤولة عن الانفجار في السد، الذي أود أن أذكر بأن القوات الروسية استولت عليه بشكل غير قانوني العام الماضي وما زالت تحتله منذ ذلك الحين"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تعمل مع الأوكرانيين لتجمع معلومات أكثر.

رفض كيربي القول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد استنتجت أن روسيا من المحتمل أن تكون وراء انهيار السد، أو ما إذا كان ذلك فعلًا متعمدًا.

يعتبر سد نوفا كاخوفكا أكبر خزان في أوكرانيا من حيث الحجم وهو الأخير من سلسلة السدود الستة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية على نهر دنيبرو - وهو ممر مائي رئيسي يمر عبر جنوب شرق أوكرانيا. هناك العديد من البلدات والمدن في اتجاه مجرى النهر، بما في ذلك خيرسون، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة قبل أن تغزو موسكو جارتها.

قال كيربي إن انهيار السد، الذي يشغل محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية الأوكرانية، "يمكن أن يكون له تأثير مدمر للغاية على أمن الطاقة في أوكرانيا، وسيكون له بالتأكيد تأثير على نظام القنوات في أوكرانيا"، مما دفع الولايات المتحدة إلى التواصل مع أوكرانيا لتقديم المساعدة الإنسانية.

ومع ذلك، رفض كيربي تحديد التأثير، إن وجد، الذي تعتقد الولايات المتحدة أنه سيكون لانهيار السد على هجوم أوكرانيا المضاد الصيفي.