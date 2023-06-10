دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شاركت ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرغ، الجمعة، في إضرابها المدرسي الأخير، لتُنهي بذلك سلسلة من الاحتجاجات المستمرة لمدة 251 أسبوعًا، محذّرة من أنّ "المعركة بدأت للتو".

وفي سلسلة من التغريدات، قالت ثونبرغ عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "اليوم، أتخرّج من المدرسة، ما يعني أنني لن أكون قادرة على الإضراب المدرسي من أجل المناخ بعد الآن. هذا هو إضرابي المدرسي الأخير، لذا رأيت انه من الضروري أن أكتب شيئًا في هذا اليوم".

وأصبحت الشابة البالغة من العمر 20 عامًا معروفة عالميًا، بعدما بدأت التظاهر منفردة أمام مقر البرلمان السويدي كل يوم جمعة، والتغيب عن مدرستها في تلك الأيام، للتأكيد على أهمية مواجهة التغير المناخي منذ عام 2018.

واحتفلت ثونبرغ بالإضراب المدرسي الأخير لها من خلال التظاهر بلافتة كتب عليها "إضراب المدرسة من أجل المناخ".

وسرعان ما ألهمت الرسالة الخاصة بحملة ثونبرغ الأولى عشرات الآلاف من الشباب في جميع أنحاء العالم للاحتجاج من أجل العمل المناخي وتنظيم دعواتهم الخاصة للتصرف.

وذكرت ثونبرغ أنّ "ملايين الأطفال في أكثر من 180 دولة شاركوا في إضرابات المدارس من أجل المناخ في عام 2019، قبل أن تجبر جائحة فيروس كورونا حركة "الجمعة من أجل المستقبل" على إيجاد وسائل جديدة للتظاهر".

وقع الاختيار على ثونبرغ كشخصية العام 2019 من قبل مجلة "تايم" الأمريكية، الأمر الذي وصفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "سخيف جدا".

وفي وقت سابق من هذا العام، ألقي القبض على ثونبرغ إلى جانب نشطاء آخرين خلال احتجاجات نظموها على خلفية هدم قرية ألمانية صغيرة لتوسيع منجم فحم.

وقالت ثونبرغ: "لقد تغيّر الكثير منذ بدأنا بالتحرك، ومع ذلك لا يزال لدينا شوط طويل لنقطعه، نحن (المجتمع الدولي) ما زلنا نتحرك بالاتجاه الخاطئ، حيث يُسمح لأولئك الذين يملكون السلطة بالتضحية بالأشخاص المهمّشين والمتضررين وبالكوكب من أجل الطمع، والربح، والنمو الاقتصادي".

وتابعت: "نحن نقترب بسرعة من نقاط التحول البيئية والمناخية غير الخطية المحتملة الخارجة عن إرادتنا، ربما يكون هناك العديد منا الذين يتخرجون ويتساءلون عن نوع المستقبل الذي نتجه إليه، رغم أننا لم نتسبّب بهذه الأزمة".

وشددت على واجب التحدث إلى من يملكون أصواتًا تسعى من أجل تغيير كل شيء، وتابعت "نحتاج إلى الجميع. سأواصل التظاهر يوم الجمعة، رغم أنه لم يعد تقنيًا ’إضرابا مدرسي‘. ببساطة، ليس لدينا خيار آخر سوى أن نفعل كل ما في وسعنا".

وأضافت "المعركة بدأت للتو".

سبق لثونبرغ أن انتقدت قادة العالم ورجال الأعمال بسبب تقاعسهم في مجال التغير المناخي خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2019، الذي عقد في دافوس، سويسرا، حيث قالت: "أريدكم أن تتصرفوا كما لو أنكم في أزمة. أريدكم أن تتصرفوا كما لو أن منزلنا يحترق. لأنه كذلك".